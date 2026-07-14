Севастополь частично остался без электроснабжения после масштабной атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру, сообщил губернатор Михаил Развожаев. На объектах введен особый режим. Развожаев призвал жителей экономить заряд телефонов и отключить электроприборы.





Силы ПВО и мобильные огневые группы за ночь сбили пять беспилотников в Балаклавском районе, пострадавших нет.





В Ростовской области силы ПВО за ночь сбили около 20 украинских дронов над пятью районами. Губернатор Юрий Слюсарь уточнил, что никто не пострадал.





По данным оперштаба, в Краснодарском крае после падения обломков БПЛА произошло возгорание на Афипском НПЗ. Повреждены частные дома, один человек пострадал.





В Башкирии отражена массовая атака дронов на промзону Салавата, есть очаги задымления от падения обломков, пострадавших нет. Об этом сообщил в «Максе» глава республики Радий Хабиров.





В ответ на атаки российские военные нанесли удар по военным объектам в Киеве. В Минобороны РФ сообщили, что поражены предприятия военной промышленности, участвующие в разработке ракет и БПЛА, а также объекты портовой инфраструктуры в порту Южный Одесской области, используемые для хранения горюче-смазочных материалов ВСУ. Удары наносились высокоточным оружием и беспилотниками.