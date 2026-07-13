Собянин предложил перенести платежи регионов по бюджетным кредитам на три года

Мэр Москвы Сергей Собянин, возглавляющий комиссию Госсовета по направлению «Государственное и муниципальное управление», выступил с предложением отсрочить выплаты регионов по бюджетным кредитам. С такой инициативой он выступил на встрече с врио губернатора Белгородской области Александром Шуваевым и врио губернатора Тверской области Виталием Королевым.





Столичный градоначальник пояснил, что текущая финансовая ситуация в субъектах остается сложной: доходы поступают неравномерно, а бюджеты многих регионов дефицитны. Предлагаемая отсрочка затронет платежи, сроки погашения которых выпадают на 2027–2029 годы — их планируется сдвинуть на 2031–2033 годы.





По словам Собянина, данный шаг сейчас активно обсуждается с кабмином и в ближайшем будущем потребует окончательного решения на уровне президента РФ Владимира Путина.





Собянин уточнил, что перенос сроков сбережет регионам порядка 300 млрд рублей в ближайшие три года. Руководители Тверской и Белгородской областей полностью поддержали инициативу, подчеркнув, что для дотационных территорий коммерческое кредитование сейчас недопустимо, а высвободившиеся бюджетные средства жизненно необходимы для выполнения нацпроектов, развития промышленности и закрытия других первоочередных задач.