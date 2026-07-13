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Политика Бориса Надеждина отпустили из полиции после составления административного протокола
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Политика Бориса Надеждина отпустили из полиции после составления административного протокола

Суд в Подмосковье рассмотрит дело о демонстрации экстремистской символики 17 июля

Daily Storm

Сотрудники правоохранительных органов отпустили политика Бориса Надеждина (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) из отделения полиции. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Дмитрий Трунин. В отношении Надеждина был составлен протокол об административном правонарушении.


Политику вменяется статья 20.3 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, а также символики экстремистских организаций. 


По словам защитника, поводом для разбирательства стал видеоролик с участием Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией и запрещен в РФ), ссылку на который Надеждин ранее разместил в своих социальных сетях.


Адвокат уточнил, что собранные материалы рассмотрит Долгопрудненский городской суд Московской области, заседание назначено на 17 июля. 


Ранее сообщалось, что в рамках данной статьи политику может грозить до 15 суток административного ареста. 

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#протокол #борис надеждин #административная ответственность