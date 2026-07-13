Политика Бориса Надеждина отпустили из полиции после составления административного протокола

Сотрудники правоохранительных органов отпустили политика Бориса Надеждина (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) из отделения полиции. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Дмитрий Трунин. В отношении Надеждина был составлен протокол об административном правонарушении.





Политику вменяется статья 20.3 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, а также символики экстремистских организаций.





По словам защитника, поводом для разбирательства стал видеоролик с участием Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией и запрещен в РФ), ссылку на который Надеждин ранее разместил в своих социальных сетях.





Адвокат уточнил, что собранные материалы рассмотрит Долгопрудненский городской суд Московской области, заседание назначено на 17 июля.





Ранее сообщалось, что в рамках данной статьи политику может грозить до 15 суток административного ареста.