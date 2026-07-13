Банк России выпустит серебряную монету в честь Ахмата Кадырова

Банк России выпускает в обращение памятную серебряную монету, посвященную 75-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова.





Как сообщает пресс-служба регулятора, монета номиналом 2 рубля изготовлена из сплава 925-й пробы, имеет форму круга диаметром 33 миллиметра и содержит 15,55 грамма драгоценного металла в чистоте. На лицевой и оборотной сторонах изделия по окружности выполнен выступающий кант.





На реверсе монеты размещено рельефное изображение портрета Ахмата Кадырова и города Грозного на фоне Кавказских гор, воссозданных с помощью лазерного матирования. В нижней части по окружности находится надпись с именем первого президента республики, а также указаны годы его жизни — «1951» и «2004». Общий тираж серебряной монеты составит 3 тысячи штук.





Ахмат-Хаджи Кадыров — государственный и религиозный деятель, первый президент Чеченской Республики, Герой России.





В 1990-х годах занимал пост муфтия Чечни. В 2000 году указом президента России Владимира Путина был назначен главой администрации Чеченской Республики, а в октябре 2003 года победил на первых президентских выборах в регионе.





Он погиб 9 мая 2004 года в результате террористического акта на стадионе в Грозном во время празднования Дня Победы.