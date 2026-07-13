В Омской области наказали жителей за публикации видео с атакой дронов на НПЗ

В Омской области местных жителей привлекли к административной ответственности за публикацию фото и видео с атаками украинских беспилотников на нефтеперерабатывающий завод, сообщила официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак.





Несмотря на запрет антитеррористической комиссии, некоторые граждане выложили в соцсетях видеосъемку атаки дронов. В ФСБ отметили, что подобные материалы могли быть использованы ВСУ для нагнетания паники и корректировки ударов. Личности нарушителей установили, их привлекли к ответственности.





1 июля в Омской области ввели запрет на публикацию атак беспилотников и работы ПВО. Если такие посты квалифицируют как госизмену, нарушителям грозит до 20 лет лишения свободы.