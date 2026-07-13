Бизнес-ориентированное обучение: московские колледжи выпускают высококвалифицированных специалистов

Взаимодействие между столичными образовательными учреждениями и реальным сектором экономики вышло на новый уровень, что позволяет готовить максимально адаптированных к производству специалистов. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал руководитель учебно-методического центра Academy Business Car и эксперт демонстрационного экзамена Виталий Какурин.





По его словам, ключевой задачей сегодня является совместная актуализация учебных программ под текущие запросы рынка, особенно в сфере сервисного обслуживания автомобилей.





Какурин подчеркнул значимость демонстрационных экзаменов, которые совмещают в себе государственную аттестацию и независимую оценку со стороны потенциальных работодателей. Такой подход помогает найти оптимальный баланс между образовательными стандартами и жесткими требованиями современного бизнеса.





При этом работодатели готовы самостоятельно обучать выпускников узкопрофильным брендам и корпоративным нюансам на местах, если у молодых специалистов уже есть прочный фундамент знаний, указал эксперт.





Эффективность новой системы подтверждают и городские власти. Как заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, более 6 тысяч выпускников столичных колледжей уже сдали демонстрационные экзамены на оценку «отлично».