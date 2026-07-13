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Бизнес-ориентированное обучение: московские колледжи выпускают высококвалифицированных специалистов
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Бизнес-ориентированное обучение: московские колледжи выпускают высококвалифицированных специалистов

Эксперты отмечают, что синергия образования и сектора экономики позволяет готовить кадры с глубокой базовой подготовкой

Денис Герасимов
Эксперты отмечают, что синергия образования и сектора экономики позволяет готовить кадры с глубокой базовой подготовкой

Взаимодействие между столичными образовательными учреждениями и реальным сектором экономики вышло на новый уровень, что позволяет готовить максимально адаптированных к производству специалистов. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал руководитель учебно-методического центра Academy Business Car и эксперт демонстрационного экзамена Виталий Какурин. 


По его словам, ключевой задачей сегодня является совместная актуализация учебных программ под текущие запросы рынка, особенно в сфере сервисного обслуживания автомобилей.


Какурин подчеркнул значимость демонстрационных экзаменов, которые совмещают в себе государственную аттестацию и независимую оценку со стороны потенциальных работодателей. Такой подход помогает найти оптимальный баланс между образовательными стандартами и жесткими требованиями современного бизнеса. 


При этом работодатели готовы самостоятельно обучать выпускников узкопрофильным брендам и корпоративным нюансам на местах, если у молодых специалистов уже есть прочный фундамент знаний, указал эксперт. 


Эффективность новой системы подтверждают и городские власти. Как заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, более 6 тысяч выпускников столичных колледжей уже сдали демонстрационные экзамены на оценку «отлично».

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