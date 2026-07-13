Трамп: США вводят блокаду портов Ирана и будут брать 20% грузов за проход через Ормузский пролив

США возобновляют блокаду иранских портов, которая затронет исключительно суда и клиентов исламской республики как на вход, так и на выход. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.





Американский лидер подчеркнул, что для всех остальных стран Ормузский пролив останется открытым, однако Вашингтон берет на себя роль платного гаранта безопасности в регионе.





«США с этого момента будут известны как «Защитник Ормузского пролива». Для честности процесса потребуется возмещение — в размере 20% от всех перевозимых грузов, за все расходы, необходимые для обеспечения безопасности в этой нестабильной части мира», — пояснил Трамп.





По словам президента, Соединенные Штаты приступают к реализации этого механизма незамедлительно. Конкретные сроки действия данной практики Трамп не уточнил.





Ранее в этот же день в Центральном штабе вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» жестко отреагировали на притязания Белого дома, заявив, что Тегеран не позволит США в одиночку управлять стратегическим проливом.