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Путин: Ситуация с бензином в России выправиться, а ВС РФ будут наносить зеркальные удары в ответ на атаки ВСУ
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Путин: Ситуация с бензином в России выправиться, а ВС РФ будут наносить зеркальные удары в ответ на атаки ВСУ

Глава государства подчеркнул, что ответы на обстрелы российских территорий станут в несколько раз мощнее

Daily Storm
Глава государства подчеркнул, что ответы на обстрелы российских территорий станут в несколько раз мощнее

Попытки Киева атаковать энергетические объекты создают определенные проблемы с нефтепродуктами в моменте, однако ситуация в России постепенно будет выправляться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе осмотра выставки Народного фронта «Все для Победы!». 


Глава государства подчеркнул, что у страны сформирована «очень мощная, надежная базовая основа энергетики».


Россия работает над системой снабжения Крыма топливом, до которой противнику будет очень сложно добраться, указал Путин. 


Параллельно президент жестко обозначил позицию России в отношении ударов по ее территории. По словам Владимира Путина, реакция Вооруженных сил РФ всегда будет зеркальной, независимо от того, куда именно пытается бить противник.


«Мы будем отвечать зеркально, только в несколько раз мощнее. Противник будет это чувствовать. Уже чувствует, надеюсь. И будет чувствовать это в дальнейшем с нарастающим масштабом», — резюмировал российский лидер.


В рамках форума главе государства также продемонстрировали макет зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» и новейшие разработки «Кулибин-клуба», созданные для поддержки бойцов в зоне проведения СВО.

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