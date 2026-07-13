«Страшно за папу»: дочь Бориса Надеждина назвала неприятным сюрпризом новость о его задержании

Дочь экс-депутата Госдумы, бывшего выдвиженца от партии «Гражданская инициатива» в президенты Бориса Надеждина* сообщила Daily Storm, что задержание отца стало для нее неприятным сюрпризом. По словам Анастасии, папа принципиально не намерен уезжать из России.





Дочь политика призналась, что беспокоится за него, но все равно остается оптимистом: «Мне, конечно, страшно за папу. Но я очень надеюсь, что он сможет понять, что происходит и как дальше с этим бороться. Уезжать из России он точно не будет. Принципиально».





По словам Анастасии, она искренне уважает и поддерживает выбор отца не покидать Россию. «Но у этого есть риски. Я надеюсь, что он как взрослый 60-летний человек это осознает сам абсолютно. Просто надеюсь, что все будет у папы хорошо со здоровьем. Остальное меня, честно говоря, не особо волнует», — заключила дочь политика.





Ранее Борис Надеждин проинформировал о задержании в своем Telegram-канале. «Пришла полиция. Везут в отдел Долгопрудного», — написал политик. Никаких подробностей он не привел.





За три дня до этого, 10 июля, политик попал в реестр иноагентов. В Минюсте считают, что Надеждин принимал участие в создании и распространении материалов иностранных агентов и нежелательных организаций, распространял недостоверную информацию о решениях властей и избирательной системе РФ, а также призывал к участию в несогласованных митингах и пикетах.





В октябре минувшего года Таганский районный суд Москвы оштрафовал Надеждина на 20 тысяч рублей. Политик был признан виновным по статье «организация либо проведение публичного мероприятия без подачи уведомления».





*признан иноагентом