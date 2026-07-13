Правоохранители задержали экс-депутата Госдумы, бывшего выдвиженца от партии «Гражданская инициатива» в президенты России Бориса Надеждина (признан иноагентом). Об этом сообщил сам политик в своих социальных сетях. Он уточнил, что силовики никак не объяснили свои действия.





Ранее Надеждин был признан Министерством юстиции иностранным агентом и лишился шансов на непосредственное участие в предвыборной гонке на парламентских выборах в России в сентябре.





8 февраля 2024 года Центризбирком отказал Надеждину в регистрации кандидатом в президенты. ЦИК признал недействительными 9147 подписей, поданных за политика. Всего он собрал более 200 тысяч подписей и отобрал для подачи в ЦИК примерно 105 тысяч. Из общего числа поданных подписей доля недействительных не должна превышать 5%.





12 февраля 2024-го Надеждин сообщил о подаче трех исков в Верховный суд России. Первые два, об оспаривании формы ведомости и оспаривании формы нотариального списка сборщиков, он подал в тот же день, с третьим, об оспаривании отказа в регистрации, пообещал обратиться до 16 февраля. Верховный суд отклонил первые два иска Надеждина. Экс-депутат Госдумы пообещал обжаловать это решение.





Зампред Центризбиркома Николай Булаев заявил, что Надеждин вовремя не вернул неправомерно полученные в свой избирательный фонд около 1,1 миллиона рублей, поэтому на него могут составить протокол об административном правонарушении.



