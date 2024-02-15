Верховный суд отклонил иск Надеждина по вопросу сбора подписей

Верховный суд России отклонил иск Бориса Надеждина, оспаривающего порядок сбора подписей для регистрации кандидатов на президентских выборах.





Речь в иске шла о претензиях ЦИК к тому, что сборщики из одного субъекта РФ собирали подписи в других. Надеждин же настаивал, что всего за него оставили подписи более 200 тысяч человек, а в штабе политика целенаправленно не стали подавать подписи из-за рубежа.





Представитель ЦИК заявил, что «проблема не в том, что форма некорректная, а в том, что листы не донесли». С ним согласился представитель прокуратуры.





Отмечается, что еще один иск Надеждина к Центризбиркому будет рассмотрен позже.





8 февраля Центризбирком России отказал экс-депутату Госдумы, выдвиженцу от партии «Гражданская инициатива» Борису Надеждину в регистрации кандидатом в президенты РФ. Постановление было принято единогласно.





После решения председатель ЦИК Элла Памфилова сказала Надеждину, что у него есть определенная поддержка, и призвала «не скакать из партии в партию», а создать свою и «идти вперед». Памфилова добавила, что Надеждин «перебрал» 10 партий. Тот ответил, что восемь. Глава ЦИК заявила, что у Надеждина «хорошая политическая перспектива», а ЦИК будет «только приветствовать» создание им партии.





Согласно данным комиссии, политик подал 104 734 подписей, из них Центризбирком проверил 60 тысяч, недействительными признано 9147. Из общего числа поданных подписей доля недействительных не должна превышать 5%. Надеждин решение Центризбиркома об отказе ему в регистрации кандидатом на пост президента назвал ожидаемым.