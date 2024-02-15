В БелГУ проверят информацию о том, что студентов якобы вернули из убежища во время ракетной опасности

Студентов Белгородского государственного университета вернули из убежища в аудиторию во время ракетной опасности, сообщил Telegram-канал «Белгород №1». В пресс-службе вуза заявили Daily Storm, что проведут внутреннюю проверку по факту возможного нарушения.





«Мы видели сообщения о студентах, подтвердить пока не можем. Будем проводить проверку по преподавателям, действительно ли такой случай был», — сообщила пресс-секретарь БелГУ Вероника Смирнова.





По ее словам, если информация подтвердится, то «это грубое нарушение установленных действий при ракетной опасности».





«Если подтвердится, то преподаватель, конечно, будет наказан. Во время тревоги все студенты у нас в обязательном порядке покидают аудитории», — добавила Смирнова.





Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде пять человек погибли, а 18 человек получили ранения.





Минобороны России сообщало, что около 12:30 мск силы ПВО перехватили 14 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» на территории Белгородской области.