«Новые люди» и команда Титова ведут переговоры со Шнуровым о его вступлении в объединенную партию

«Новые люди» ведут переговоры с Сергеем Шнуровым. Пока четкого ответа о готовности вступить в объединение партий музыкант не дал, но кандидат в президенты от «Новых людей» Владислав Даванков и зампред Партии Роста Виктор Звагельский хотят видеть его в своих рядах. Об этом политики рассказали Daily Storm.





«Как раз сейчас обсуждаем этот вопрос. Идут консультации между руководством двух партий по поводу органов, которые создаются в новой объединенной партии. По Сергею Шнурову пока не могу сказать, давайте вернемся к этому вопросу через две недели. Шнуров пока не давал своего подтверждения», — сказал Даванков.





Заместитель председателя Партии Роста Виктор Звагельский подтвердил Daily Storm, что Сергею Шнурову уже предложили стать частью нового союза, но пока не получили ответа.





«Я бы хотел его [Шнурова] видеть, вопрос только в нем лично. Когда вся формализация пройдет, мы будем стараться привлекать медийных персон, которые отвечают понятиям, которые есть у нас и «Новых людей», — заявил он.





Шнуров — как раз то медийное лицо, которое «хотели бы видеть в объединенной партии».





«Это и Николай Фоменко, и Александр Любимов. Люди, которые не столько интересны, сколько нужны», — подчеркнул Звагельский.





Шнуров вступил в Партию Роста в феврале 2020 года. Шоумен и музыкант, получив партбилет, объявил, что «совершенно точно» пригодится партии, внесет «яркие краски», будет «называть вещи своими именами» и с ним «будет явно веселее».





24 декабря 2023 года состоялось подписание соглашения об объединении Партии Роста и партии «Новые люди». На документе свои подписи поставили основатели политических организаций — Борис Титов и Алексей Нечаев.





Также на съезде партии «Новые люди» был выбран кандидат для участия на президентских выборах в 2024 году. Им стал первый заместитель главы фракции партии в Госдуме Владислав Даванков.