В Минобороны России сообщили о групповом ударе высокоточным оружием по объектам ВПК Украины

Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.





Армия России атаковала те предприятия, на которых выпускают и ремонтируют авиадвигатели, радиоэлектронику и оборудование для связи, а также производят минометные боеприпасы, заявили в ведомстве.





Также удар был нанесен по заводам, производящим топливо для техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), пояснили представители военного министерства.





В ведомстве подчеркнули, что цель удара была достигнута, все объекты поражены.





Ранее Минобороны России сообщило, что около 12:30 мск силы ПВО перехватили 14 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» над территорией Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде, по предварительной информации, пять человек погибли, еще 18 получили ранения.