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В Минобороны России сообщили о групповом ударе высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
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Были атакованы заводы, производящие топливо, авиадвигатели и радиоэлектронику, отчитались в военном ведомстве undefined
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В Минобороны России сообщили о групповом ударе высокоточным оружием по объектам ВПК Украины

Были атакованы заводы, производящие топливо, авиадвигатели и радиоэлектронику, отчитались в военном ведомстве

Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.


Армия России атаковала те предприятия, на которых выпускают и ремонтируют авиадвигатели, радиоэлектронику и оборудование для связи, а также производят минометные боеприпасы, заявили в ведомстве. 


Также удар был нанесен по заводам, производящим топливо для техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), пояснили представители военного министерства. 


В ведомстве подчеркнули, что цель удара была достигнута, все объекты поражены.


Ранее Минобороны России сообщило, что около 12:30 мск силы ПВО перехватили 14 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» над территорией Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде, по предварительной информации, пять человек погибли, еще 18 получили ранения. 

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#спецоперация #украина #минобороны рф
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