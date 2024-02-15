Губернатор Гладков подтвердил, что при атаке ВСУ на Белгород погибли пять человек

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что, по предварительным данным, в Белгороде в результате ударов со стороны Украины погибли пять человек. Среди жертв один ребенок. Еще 18 человек ранены, пять из них — дети, уточнил губернатор.





Сейчас бригады скорой помощи доставляют пострадавших в медицинские учреждения, им оказывается вся необходимая помощь, заверил Гладков.





Он также отчитался о том, что в Белгороде различные разрушения выявлены в семи частных домах: выбиты окна, повреждены кровли и забор. Кроме того, в пяти многоквартирных домах в нескольких квартирах выбиты окна, порядка пяти автомобилей повреждены осколками. Пострадал один магазин, есть повреждения на территории одного из промышленных предприятий, рассказал Гладков.





Ранее в Минобороны России заявили, что около 12:30 мск силы ПВО перехватили 14 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» на территории Белгородской области.