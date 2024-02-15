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Минобороны России сообщило об уничтожении 14 снарядов РСЗО RM-70 «Вампир» над Белгородской областью
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По данным Telegram-каналов, есть погибшие и пострадавшие Фото: Global Look Press / Министерство обороны РФ
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Минобороны России сообщило об уничтожении 14 снарядов РСЗО RM-70 «Вампир» над Белгородской областью

По данным Telegram-каналов, есть погибшие и пострадавшие

Фото: Global Look Press / Министерство обороны РФ

Около 12:30 мск силы ПВО перехватили 14 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» на территории Белгородской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны России. 


Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее заявил о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе.


Позже «112» со ссылкой на источники сообщил, что количество пострадавших при обстреле Белгорода составило 19 человек. Пять местных жителей погибли, среди них двое детей, утверждает Telegram-канал. 


Официального подтверждения или опровержения этой информации представителями Минобороны пока нет. 



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