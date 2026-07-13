ЕС ввел санкции против VK и разработчика мессенджера «Макс»

Евросоюз ввел санкции против холдинга VK и юридического лица, владеющего мессенджером «Макс», говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.





Там уточняется, что ограничения вводятся в связи с ситуацией с правами человека. В общей сложности в список внесены 11 физических лиц и пять компаний.





В VK подчеркнули, что санкции не влияют на работу сервисов, и приложения остаются доступными для пользователей в обычном режиме.





Ранее приложения VK, «Одноклассники» и «Макс» были удалены из App Store.