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ЕС ввел санкции против VK и разработчика мессенджера «Макс»
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ЕС ввел санкции против VK и разработчика мессенджера «Макс»

В холдинге заявили, что ограничения не влияют на работу сервисов

Daily Storm
В холдинге заявили, что ограничения не влияют на работу сервисов

Евросоюз ввел санкции против холдинга VK и юридического лица, владеющего мессенджером «Макс», говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС. 


Там уточняется, что ограничения вводятся в связи с ситуацией с правами человека. В общей сложности в список внесены 11 физических лиц и пять компаний. 


В VK подчеркнули, что санкции не влияют на работу сервисов, и приложения остаются доступными для пользователей в обычном режиме.


Ранее приложения VK, «Одноклассники» и «Макс» были удалены из App Store.

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