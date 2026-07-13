Причиной смерти сенатора Линдси Грэма мог стать атеросклероз

Предварительной причиной смерти американского сенатора Линдси Грэма стал разрыв аорты из-за атеросклеротического заболевания, сообщили в офисе политика. Умер он «от осложнений, связанных с сердечно-сосудистыми проблемами», говорится в заявлении.





Там отметили, что до завершения всех токсикологических и микроскопических исследований «свидетельство о смерти будет находиться в процессе оформления». Затем в него «будут внесены изменения, отражающие причину смерти и надлежащим образом классифицирующие обстоятельства смерти».





Звонок в службу скорой помощи поступил из Капитолия, причиной вызова стали боли в груди, уточнили в команде политика.





Линдси Грэм скончался вечером 11 июля в возрасте 70 лет. Грэм умер через несколько часов после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Об этом президент сообщал в эфире CNN. Их диалог состоялся сразу по возвращении Грэма из поездки на Украину.