Российские военные нанесли удары по порту «Черноморск», поразив два парома и контейнеровоз, сообщили в Минобороны РФ. В результате атаки нарушена схема морской доставки грузов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).





Ночью продолжились групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотниками, отчитались в российском ведомстве.





Там уточнили, что в порту поражены объекты инфраструктуры, использовавшиеся для разгрузки и хранения военных грузов, резервуары с горюче-смазочными материалами, наливные эстакады и насосная станция перекачки горючего, склад с боеприпасами и ракетным вооружением, а также пункт управления контейнерными перевозками.





По официальным данным, после утреннего налета украинских дронов на Подмосковье, где погибли трое местных жителей, возбуждено уголовное дело. В Истре ведутся поиски женщины, которая могла оказаться под завалами здания после атаки БПЛА. Разрушены пять домов, повреждены три автомобиля.