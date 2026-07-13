ФСБ пресекла попытку Украины совершить масштабные атаки БПЛА на военные аэродромы в Амурской и Челябинской области

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила масштабные террористические акты против военных аэродромов «Украинка» в Амурской области и «Шагол» в Челябинской области, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.





По данным ведомства, украинские спецслужбы доставили на территорию Брянской области беспилотники самолетного типа и аэростаты. С их помощью в контейнерах были заброшены боевые FPV-дроны и мобильные наземные станции управления.





В дальнейшем украинские агенты перевозили это оборудование вглубь России в легковых автомобилях с прицепами, где использовалось двойное дно под бытовой техникой. Сборка и подготовка беспилотников осуществлялись в гаражах. Все исполнители и пособники готовившихся атак были задержаны сотрудниками ведомства.





В ходе проведенной операции оперативники изъяли 24 FPV-дрона. Данные аппараты были оснащены устойчивыми к средствам РЭБ нейросетевыми модулями управления производства Великобритании, США, Канады и Швеции, а также боевыми частями с зарядом взрывчатки весом более одного килограмма.





Кроме того, правоохранители изъяли две мобильные наземные станции, управлявшие дронами через спутниковую, сотовую, Wi-Fi и радиосвязь и снабженные устройствами самоуничтожения с 250 граммами взрывчатого вещества. У задержанных также были обнаружены средства связи, которые использовались для координации действий с украинскими кураторами.