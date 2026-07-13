Три человека погибли и пять пострадали в результате атаки беспилотников в Подмосковье

Три жителя Истринского городского округа погибли из-за падения беспилотного летательного аппарата. По информации губернатора Московской области Андрея Воробьева, инцидент произошел в поселке Пионерский, где также пострадали три человека и загорелись пять частных домов.





По его данным, еще два человека получили ранения в Солнечногорске после попадания БПЛА в многоквартирный дом, в котором оказались повреждены стена и остекление.





Дроны были уничтожены над Одинцово, Наро-Фоминском, Рузой, Раменским, Можайском, Волоколамском, Чеховом, Озерами, Истрой, Подольском, Ступино, Домодедово, Солнечногорском и Коломной. Разрушения также зафиксированы в деревне Бабкино городского округа Истра, где повреждены два частных дома, и в Можайске, где в многоэтажном здании выбило два окна и пострадал карниз.





На территории Подмосковья средства ПВО и РЭБ за ночь сбили и подавили 81 беспилотник, уточнил глава региона.





Атаке подверглась и соседняя Владимирская область. Губернатор региона Александр Авдеев сообщил, что во Владимире из-за падения беспилотного аппарата из многоквартирного дома пришлось эвакуировать 39 человек, включая восемь детей.





Эвакуированных граждан частично разместили в пункте временного проживания, остальные отправились к родственникам. В результате данного происшествия в одной из квартир дома было повреждено остекление, указал Авдеев.