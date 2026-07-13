Более 350 украинских дронов направлялись к Москве: 50 сбито на подлете к столице, остальные — на дальних подступах

С вечера 12 июля в направлении Московского региона двигалось более 350 украинских беспилотных летательных аппаратов. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали большинство дронов на удалении. Непосредственно перед границами Москвы военные сбили 50 аппаратов.





До этого к региону направлялось еще около 300 беспилотников. По словам Собянина, тогда ПВО также перехватила большую часть целей на дальних дистанциях, а 45 беспилотников ликвидировали на близком расстоянии от города.





Ранее мэр Москвы называл работу столичной системы ПВО против беспилотников высочайшей по своей эффективности. Он отмечал, что сбивается 99,9% дронов.