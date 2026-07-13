Алиев заявил о полной нормализации отношений между Азербайджаном и Россией

Отношения между Баку и Москвой полностью восстановились после периода сложностей. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с участниками IV Шушинского Глобального медиафорума, передает «Интерфакс».





Глава государства подчеркнул, что Азербайджан высоко ценит партнерство с Российской Федерацией. По его словам, сейчас взаимодействие активно развивается на всех ключевых уровнях, включая министерства иностранных дел, правительства и администрации президентов.





Алиев также отметил, что российско-азербайджанское сотрудничество имеет стратегическое значение не только для двух стран, но и для более широкого региона. В настоящее время контакты охватывают как традиционные сферы — торговлю, транспортные проекты и гуманитарные связи, так и абсолютно новые направления взаимодействия.





Позитивную динамику в отношениях ранее подтверждали и официальные лица России, включая президента Владимира Путина.