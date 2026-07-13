Глава комитета Госдумы по охране здоровья: Повышение возраста молодежи до 40 лет принесет льготы для большего числа граждан

Повышение возраста молодежи до 40 лет принесет льготы и субсидии для большего числа граждан, но и более масштабные расходы для государства. Об этом заявил Daily Storm глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.





Академик РАН Геннадий Онищенко 13 июля предложил расширить возрастные рамки молодежи до 40 лет. В конце июня такую же идею озвучил замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб.





«В целом я согласен, что возраст молодежи необходимо увеличивать, — сказал Сергей Леонов. — С точки зрения биологических процессов сейчас люди, действительно, во-первых, живут дольше. А во-вторых, сохраняют свою активность — и трудовую, и социальную — гораздо дольше».





Эта инициатива позволит большему числу людей получить в том числе льготы на покупку жилья.





«Исходя из тех решений, которые есть на федеральном уровне, региональном уровне, есть определенные меры поддержки молодежи: те же льготные кредиты, субсидии на покупку квартиры или иные социальные гарантии. Поэтому это, безусловно, повлечет большие возможности и для молодежи, но и больше расходов будет для государства», — добавил доктор медицинских наук Леонов.





В 2025 году министр здравоохранения России Михаил Мурашко тоже поддержал инициативу считать молодым поколением граждан до 40 лет. По мнению министра, предложение «вполне рациональное», и многие страны уже внедрили его.





Сейчас в России молодежью считаются граждане от 14 до 35 лет. До 2020 года к этой категории относились люди от 14 до 30 лет. Всемирная организация здравоохранения в 2025 году предложила расширить эту возрастную категорию до 44 лет.





Российская государственная программа «Молодая семья» позволяет получить субсидию в 30% (для семьи без детей) или 35% (с детьми) от стоимости жилья на покупку квартиры, строительство дома или погашение ипотеки. Она действует для супругов в возрасте до 35 лет.