Трамп заявил о планах США установить полный контроль над Ормузским проливом и брать плату за безопасность

США берут Ормузский пролив под свой контроль, заявил президент Дональд Трамп в эфире Fox News. По его словам, Белый дом намерен самостоятельно обеспечивать безопасность этой важнейшей логистической точки, но отныне — на возмездной основе.





Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты бесплатно обеспечивали стабильность в регионе на протяжении десятилетий, подвергая своих людей опасности, и теперь потребуют компенсации от стран, чьи грузы там проходят.





12 июля Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о полном закрытии пролива для судоходства «до прекращения интервенции США в регионе». Поводом для эскалации стала иранская атака на контейнероввоз GFS Galaxy. Иранские силы нанесли удар по судну за якобы отключенные системы навигации, из-за чего на борту вспыхнул пожар, а экипаж был вынужден эвакуироваться.





В ответ на действия Ирана ВВС и флот США нанесли массированные удары по 140 объектам на иранской территории. Тегеран незамедлительно ответил ракетными атаками и ударами БПЛА по американским военным базам в союзных США странах Персидского залива — Кувейте, Катаре, Бахрейне, Омане и Иордании.





Фактически Ормузский пролив сейчас парализован. Хотя США утверждают, что южный фарватер вдоль Омана остается открытым, крупнейшие мировые перевозчики останавливают движение танкеров или перенаправляют их в обход Аравийского полуострова. Это уже спровоцировало скачок мировых цен на нефть на 8–10%.





Напомним, до начала открытого конфликта в феврале 2026 года через пролив транспортировалось около 25% мирового объема морских поставок нефти.