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Трамп заявил о планах США установить полный контроль над Ормузским проливом и брать плату за безопасность
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Трамп заявил о планах США установить полный контроль над Ормузским проливом и брать плату за безопасность

Американский лидер назвал Вашингтон «стражем» ключевой транспортной артерии

Денис Герасимов
Американский лидер назвал Вашингтон «стражем» ключевой транспортной артерии

США берут Ормузский пролив под свой контроль, заявил президент Дональд Трамп в эфире Fox News. По его словам, Белый дом намерен самостоятельно обеспечивать безопасность этой важнейшей логистической точки, но отныне — на возмездной основе. 


Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты бесплатно обеспечивали стабильность в регионе на протяжении десятилетий, подвергая своих людей опасности, и теперь потребуют компенсации от стран, чьи грузы там проходят.


12 июля Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о полном закрытии пролива для судоходства «до прекращения интервенции США в регионе». Поводом для эскалации стала иранская атака на контейнероввоз GFS Galaxy. Иранские силы нанесли удар по судну за якобы отключенные системы навигации, из-за чего на борту вспыхнул пожар, а экипаж был вынужден эвакуироваться.


В ответ на действия Ирана ВВС и флот США нанесли массированные удары по 140 объектам на иранской территории. Тегеран незамедлительно ответил ракетными атаками и ударами БПЛА по американским военным базам в союзных США странах Персидского залива — Кувейте, Катаре, Бахрейне, Омане и Иордании.


Фактически Ормузский пролив сейчас парализован. Хотя США утверждают, что южный фарватер вдоль Омана остается открытым, крупнейшие мировые перевозчики останавливают движение танкеров или перенаправляют их в обход Аравийского полуострова. Это уже спровоцировало скачок мировых цен на нефть на 8–10%.


Напомним, до начала открытого конфликта в феврале 2026 года через пролив транспортировалось около 25% мирового объема морских поставок нефти.

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#дональд трамп #ормузский пролив #конфликт сша и ирана