Путин подписал закон о стабилизации топливного рынка

Президент Владимир Путин подписал закон, направленный на стабилизацию внутреннего топливного рынка и поддержку российских НПЗ. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.





Закон разрешает смешивать прямогонный бензин с другими компонентами для получения высокооктанового топлива и наделяет правительство правом определять виды топлива, допущенные к обороту. Также он предусматривает компенсации при производстве бензина путем смешения и при его импорте уполномоченными организациями. Для подтверждения факта производства и оформления вычета акциза компаниям дается три месяца на сбор документов. При возврате бензина уплаченный акциз не возмещается.





Норматив возмещения при ввозе топлива из стран ЕАЭС повышен с 0,68 до 0,9. Для поставок из других стран компенсация привязана к индикативной цене Аи-92 в Индии и затратам на доставку из индийских портов. Кроме того, до конца 2026 года продлены сроки модернизации заводов.