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Путин подписал закон о стабилизации топливного рынка
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Путин подписал закон о стабилизации топливного рынка

Правительство получило право определять виды топлива для оборота

Анна Иванова
Правительство получило право определять виды топлива для оборота

Президент Владимир Путин подписал закон, направленный на стабилизацию внутреннего топливного рынка и поддержку российских НПЗ. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.


Закон разрешает смешивать прямогонный бензин с другими компонентами для получения высокооктанового топлива и наделяет правительство правом определять виды топлива, допущенные к обороту. Также он предусматривает компенсации при производстве бензина путем смешения и при его импорте уполномоченными организациями. Для подтверждения факта производства и оформления вычета акциза компаниям дается три месяца на сбор документов. При возврате бензина уплаченный акциз не возмещается.


Норматив возмещения при ввозе топлива из стран ЕАЭС повышен с 0,68 до 0,9. Для поставок из других стран компенсация привязана к индикативной цене Аи-92 в Индии и затратам на доставку из индийских портов. Кроме того, до конца 2026 года продлены сроки модернизации заводов.

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#закон #топливо #владимир путин