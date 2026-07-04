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Белгородская область подверглась самой масштабной атаке ВСУ за все время СВО
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Белгородская область подверглась самой масштабной атаке ВСУ за все время СВО

Коммунальщики второй день восстанавливают воду и свет

Анна Иванова

Украинский удар по критической инфраструктуре Белгородской области, нанесенный 4 июля, стал самым масштабным за все время СВО. Об этом сообщил глава региона Александр Шуваев.


По его словам, впервые с начала боевых действий ВСУ нанесли массированный удар такого масштаба по объектам жизнеобеспечения. Губернатор отметил, что коммунальные и аварийные службы, медики и спасатели работают четко и слаженно. Второй день подряд, начиная с утренней атаки 3 июля, они восстанавливают подачу воды и электроэнергии, ликвидируют последствия ударов.


Шуваев также сообщил, что профильные ведомства накопили запас электрогенерации и создали резервные линии электропередачи, к которым продолжаются подключения жилых районов и домов.

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#всу #атака #белгородская область