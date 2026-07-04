Белгородская область подверглась самой масштабной атаке ВСУ за все время СВО

Украинский удар по критической инфраструктуре Белгородской области, нанесенный 4 июля, стал самым масштабным за все время СВО. Об этом сообщил глава региона Александр Шуваев.





По его словам, впервые с начала боевых действий ВСУ нанесли массированный удар такого масштаба по объектам жизнеобеспечения. Губернатор отметил, что коммунальные и аварийные службы, медики и спасатели работают четко и слаженно. Второй день подряд, начиная с утренней атаки 3 июля, они восстанавливают подачу воды и электроэнергии, ликвидируют последствия ударов.





Шуваев также сообщил, что профильные ведомства накопили запас электрогенерации и создали резервные линии электропередачи, к которым продолжаются подключения жилых районов и домов.