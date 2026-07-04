Аномальная жара в Европе унесла жизни почти четырех тысяч человек

Аномальная жара, длившаяся примерно с 20 по 28 июня в Западной Европе, привела к 3,7 тыс. избыточных смертей во Франции, Бельгии и Нидерландах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные властей и ученых.





Эксперты называют ее самой сильной из зарегистрированных в Европе. Во Франции зафиксировано 2025 избыточных смертей, об этом сообщила министр здравоохранения Стефани Рист, отметив рост смертности среди людей старше 45 лет, а также увеличение смертей на дому (на 91% за период 22–28 июня) и в учреждениях соцобеспечения. Окончательные цифры могут быть выше.





В Бельгии – около 1200 избыточных смертей за период с 18 по 29 июня (530 – старше 85 лет, 180 – младше 65), ситуацию назвали беспрецедентной. В Нидерландах – около 480 избыточных смертей, в основном среди людей старше 80 лет.





Причиной экстремальной жары ученые называют изменение климата. Жара вызвала нарушения энергоснабжения, повреждения инфраструктуры и перегрузку систем здравоохранения. Аномалия началась еще в конце весны, когда температура на 10–15 °C превысила норму.