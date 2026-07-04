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«Правильно, по-честному»: Герой СВО Татаринов объяснил, почему уступил место в федеральной четверке эсеров
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«Правильно, по-честному»: Герой СВО Татаринов объяснил, почему уступил место в федеральной четверке эсеров

Он отказался в пользу командира полка с двумя орденами Мужества

Алексей Красовский

Герой СВО Руслан Татаринов, которому пророчили место в федеральной четверке на выборах в Госдуму от эсеров, объяснил свое отсутствие в ней. По словам политика, он сам взял самоотвод, чтобы место получил более достойный кандидат.


«[Олег Чернышев] достойный офицер, два ордена Мужества, медаль «За отвагу». Я такими наградами похвастаться не могу. Хоть у нас равные воинские звания, хоть у меня больше стаж работы в политической партии, я считаю абсолютно правильным, чтобы в четверке был командир нашего прославленного гвардейского полка 1429. Это правильно, по-честному», — сказал Татаринов Daily Storm.


При этом собеседник в целом невысоко оценивает собственные шансы на избрание в нижнюю палату. Он отметил, что от Москвы выступает очень сильная группа, вокруг которой будет консолидироваться столичное отделение партии.


Татаринов окончил Высшее политическое училище им. 60-летия ВЛКСМ Внутренних войск МВД СССР и РАНХиГС. С 1987 по 1994 год служил во Внутренних войсках, ветеран спецназа «Витязь», имеет право ношения крапового берета. Полковник Росгвардии, ветеран боевых действий.


С 2001 по 2011 год работал в Совете Федерации, участвовал в расследовании теракта в Беслане. С 2011 года — руководитель Аппарата фракции «Справедливая Россия» в Госдуме. Был уполномоченным представителем кандидата в президенты РФ (2012) и кандидата в мэры Москвы (2013). С 2022 по февраль 2025 года — участник СВО.


Награжден орденом «За личное мужество», медалью «За отличие в воинской службе» I степени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами (2023), почетным знаком Совета Федерации, медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга» и другими наградами.

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#участники сво #выборы #госдума