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Рамзан и Адам Кадыровы получили медали «90 лет ГИБДД»
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Рамзан и Адам Кадыровы получили медали «90 лет ГИБДД»

Награждение состоялось в Грозном

Анна Иванова

Рамзан Кадыров и его сын Адам получили памятные юбилейные медали «90 лет ГИБДД МВД России». Об этом глава Чечни сообщил в своем Telegram-канале.


Награждение состоялось в Грозном на торжественном собрании, посвященном 90-летию Госавтоинспекции, которое посетил глава Чечни. На мероприятии он поздравил и наградил отличившихся сотрудников УГАИ МВД по Чечне. Они были удостоены орденов Ахмата-Хаджи Кадырова, медалей «За заслуги перед ЧР» и «Защитнику ЧР», а также почетных грамот и благодарственных писем. 


Сам Рамзан Кадыров сообщил, что юбилейной медалью награжден и его помощник — секретарь Совета безопасности Чечни Адам Кадыров.

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