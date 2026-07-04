Рамзан и Адам Кадыровы получили медали «90 лет ГИБДД»

Рамзан Кадыров и его сын Адам получили памятные юбилейные медали «90 лет ГИБДД МВД России». Об этом глава Чечни сообщил в своем Telegram-канале.





Награждение состоялось в Грозном на торжественном собрании, посвященном 90-летию Госавтоинспекции, которое посетил глава Чечни. На мероприятии он поздравил и наградил отличившихся сотрудников УГАИ МВД по Чечне. Они были удостоены орденов Ахмата-Хаджи Кадырова, медалей «За заслуги перед ЧР» и «Защитнику ЧР», а также почетных грамот и благодарственных писем.





Сам Рамзан Кадыров сообщил, что юбилейной медалью награжден и его помощник — секретарь Совета безопасности Чечни Адам Кадыров.