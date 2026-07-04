Власти Новосибирской области сообщили о напряженной ситуации с топливом

Ситуация с топливообеспечением в Новосибирской области остается напряженной. Об этом сообщили в правительстве региона.





Значительная часть АЗС не работает, на действующих заправках наблюдаются очереди. Приоритет отдается заправке машин оперативных служб и общественного транспорта.





Вице-губернатор Олег Клемешов уточнил, что 4 июля с 3:00 до 5:00 на АЗС «Газпромнефти» была организована приоритетная заправка спецтехники, коммунальных служб, скорой помощи и общественного транспорта. С 12:00 до 15:00 аналогичный режим действует на девяти заправках в Новосибирске, Бердске и Искитиме.





«Газпромнефть» также возобновила работу части безоператорных станций с дистанционным контролем. Общественный транспорт и коммунальные службы работают в штатном режиме.