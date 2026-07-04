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В Кремле ответили Зеленскому на предложение встретиться с Путиным в Константиновке
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В Кремле ответили Зеленскому на предложение встретиться с Путиным в Константиновке

Песков напомнил, что столицей России является Москва

Анна Иванова

Кремль приветствует готовность Владимира Зеленского приехать в Россию для переговоров. Об этом заявил Дмитрий Песков, комментируя предложение украинского лидера встретиться с Владимиром Путиным в Константиновке. 


Однако Песков напомнил, что столицей России является Москва, а не Константиновка, и Путин уже выражал готовность принять Зеленского там. Представитель Кремля добавил, что украинский лидер может приехать в Москву, когда будет готов принять важные ответственные решения, которые в Киеве хорошо известны. 


Взятие Константиновки он назвал важной победой России, подчеркнув, что это ключевой укрепрайон на пути к освобождению Краматорска и Славянска, а специальная военная операция будет продолжаться.

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