Кремль приветствует готовность Владимира Зеленского приехать в Россию для переговоров. Об этом заявил Дмитрий Песков, комментируя предложение украинского лидера встретиться с Владимиром Путиным в Константиновке.





Однако Песков напомнил, что столицей России является Москва, а не Константиновка, и Путин уже выражал готовность принять Зеленского там. Представитель Кремля добавил, что украинский лидер может приехать в Москву, когда будет готов принять важные ответственные решения, которые в Киеве хорошо известны.





Взятие Константиновки он назвал важной победой России, подчеркнув, что это ключевой укрепрайон на пути к освобождению Краматорска и Славянска, а специальная военная операция будет продолжаться.