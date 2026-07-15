Водителей в очередях на заправках начали штрафовать, МВД пообещало разобраться

Водителей, вынужденно стоявших в очередях на АЗС в Саратовской области, начали штрафовать за нарушения правил остановки и стоянки. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.





По ее словам, нарушения были зафиксированы двумя региональными комплексами автоматической фотовидеофиксации, принадлежащими властям региона. С 1 июля работа этих комплексов прекращена по инициативе областной Госавтоинспекции.





Отмена уже вынесенных штрафов, по словам Волк, возможна в рамках обжалования или опротестования прокурором. В случае обращений граждан каждое постановление будет пересмотрено региональными подразделениями Госавтоинспекции — с учетом малозначительности нарушения или действий водителя в условиях крайней необходимости.