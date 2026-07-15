МИД призывал россиян быть осторожными в странах Персидского залива

Россияне должны соблюдать максимальную осторожность и поддерживать связь с авиаперевозчиками на фоне эскалации в Персидском заливе. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.





Ведомство посоветовало избегать потенциально опасных районов, не приближаться к военным объектам и критической инфраструктуре, а при угрозе ударов ракет или беспилотников сразу укрываться в безопасных местах. Кроме того, МИД предупредил о возможной административной и уголовной ответственности в странах региона за публикацию в соцсетях кадров работы ПВО и последствий атак.





Россиянам также рекомендовали внимательно отслеживать сообщения местных властей, а также информацию МИД и российских диппредставительств.





Предупреждение прозвучало на фоне новой волны ударов США по Ирану. Американские военные поразили десятки объектов вблизи Ормузского пролива и на побережье Ирана. В ответ Корпус стражей исламской революции нанес удары по главному центру подготовки армии США в кувейтском порту Мина Абдулла, по базе в Иордании и объектам 5-го флота в Бахрейне.