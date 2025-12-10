Более тысячи студентов и школьников посетили открытие форума «Поколение героев»

«Самое интересное, что этот форум придумали сами ребята», — рассказала глава комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.





По ее словам, сейчас у московской молодежи есть большой запрос на патриотизм и знание российской истории. Молодым людям важно разобраться, какие факты фальсифицируют, добавила Драгунова. Побеседовать об этом участники форума могли с экспертами в вопросах истории и геополитики.





«Практически все спикеры, которые здесь будут выступать, — это герои. Не только участники боевых конфликтов, но и врачи, учителя, потому что очень много тех, кто в тылу спасает людей каждый день. И совершенно разные герои транспорта, наши строители. Поэтому у нас много разных секций на форуме, — пояснила Драгунова. — Есть даже секция «медиа», потому что очень сложно показывать историю, рассказывать о ней и о патриотизме — как это снимать, как про это говорить, как об этом петь, писать».





Большая секция на мероприятии посвящена здоровому образу жизни. В ней выступила в том числе заслуженный врач Москвы, герой труда России Марьяна Лысенко. Участники форума смогут найти единомышленников и провести время с удовольствием, заверила Драгунова.





Глава городского комитета общественных связей и молодежной политики призвала не забывать о подвигах и как можно больше рассказывать о героях. Она также поделилась, кого может назвать патриотами: «Я, например, считаю: если человек знает гимн своей страны, выучил слова его, поет, то это уже патриот своей страны, потому что он постарался, выучил, поет с кем-то вместе! Действительно, вот этот настоящий патриотизм, Родина начинаются со своего двора!»





Екатерина Драгунова добавила, что в Москве для молодежи открыто много возможностей, центров и пространств для развития. В таких центрах можно бесплатно заниматься танцами, пением, рисованием, дизайном, шитьем и так далее.





«Мы отвечаем на запросы, которые сейчас есть у ребят. Хотите творчески репетировать, танцевать, нужны сцены — пожалуйста. Нужны музыкальные инструменты — там они есть. Нужно что-то снять — есть студии, где можно записать голос, подкасты, все что угодно! Город предоставляет площадки. Ребята — у нас их очень много — в городских конкурсах участвуют, занимают первые места и в России, и в мире. И они все время просят, где им репетировать, например. И вот теперь у них все это есть, и это совершенно бесплатно», — рассказала она.



