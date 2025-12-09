На форуме «Креативная экономика» Минпромторгу предложили поставить задачу компаниям продвигать семейные ценности как модный тренд

В Общественной палате России прошел форум «Креативная экономика: важен потенциал каждого». Его модератор, депутат Тверского района Москвы Айна Межиева предложила Минпромторгу поставить задачу российских компаниям по продвижению семейных ценностей как модного тренда.





Межиева рассказала, что в июле побывала на форуме «Сильные идеи для нового времени» с участием президента России Владимира Путина. Обратившись к посетителям мероприятия, среди которых были представители креативной индустрии, глава государства попросил помочь сделать семейные ценности модным трендом, вспомнила депутат.





«Я услышала буквально два слова в этом обращении: «модный» и «тренд». И меня заинтересовало: действительно, а как сделать что-либо модным трендом, а тем более семейные ценности?» — продолжила парламентарий.





Осенью на занятии со своими студентами по международному пиару Межиева попыталась найти примеры рекламных кампаний, где продвигаются семейные ценности. По ее словам, сейчас их практически нет.





«Мода — это инструмент и механизм, который делает что-то актуальным и современным. <...> Если бы мы поставили такую задачу, и, например, Минпромторг каким-то образом это тоже как механизм внедрил: что поддержку получают только те бренды, которые транслируют в своем ДНК или в культурном коде семейные ценности, раз мы хотим их сделать трендом», — предложила Межиева.