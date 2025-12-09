Новости
На форуме «Креативная экономика» Минпромторгу предложили поставить задачу компаниям продвигать семейные ценности как модный тренд
Сейчас у брендов нет таких рекламных кампаний, отметила модератор мероприятия Айна Межиева
Детали

На форуме «Креативная экономика» Минпромторгу предложили поставить задачу компаниям продвигать семейные ценности как модный тренд

Сейчас у брендов нет таких рекламных кампаний, отметила модератор мероприятия Айна Межиева

Коллаж: Daily Storm

В Общественной палате России прошел форум «Креативная экономика: важен потенциал каждого». Его модератор, депутат Тверского района Москвы Айна Межиева предложила Минпромторгу поставить задачу российских компаниям по продвижению семейных ценностей как модного тренда.


Межиева рассказала, что в июле побывала на форуме «Сильные идеи для нового времени» с участием президента России Владимира Путина. Обратившись к посетителям мероприятия, среди которых были представители креативной индустрии, глава государства попросил помочь сделать семейные ценности модным трендом, вспомнила депутат.


«Я услышала буквально два слова в этом обращении: «модный» и «тренд». И меня заинтересовало: действительно, а как сделать что-либо модным трендом, а тем более семейные ценности?» — продолжила парламентарий.


Осенью на занятии со своими студентами по международному пиару Межиева попыталась найти примеры рекламных кампаний, где продвигаются семейные ценности. По ее словам, сейчас их практически нет.


«Мода это инструмент и механизм, который делает что-то актуальным и современным. <...> Если бы мы поставили такую задачу, и, например, Минпромторг каким-то образом это тоже как механизм внедрил: что поддержку получают только те бренды, которые транслируют в своем ДНК или в культурном коде семейные ценности, раз мы хотим их сделать трендом», — предложила Межиева.

На «Креативной экономике» дистанционно присутствовал в том числе представитель Минпромторга — начальник Отдела отраслевого планирования и координации научно-технического развития ведомства Сергей Жабин. В начале мероприятия он приветствовал участников форума и сказал, что министерство готово содействовать предпринимателям.


Спикеры «Креативной экономики» обсуждали, как определить интеллектуальный и творческий потенциал детей для выбора подходящей и интересной карьеры, а также важность раскрытия возможностей взрослых, которые выгорели на работе и хотели бы сменить сферу деятельности. Потенциалом наделен каждый человек, просто его нужно найти и раскрыть, подчеркнула модератор форума Айна Межиева. 


Эксперт в области социальной архитектуры Елена Отрадинская в своем выступлении затронула тему нехватки медиков в стране и связала ее в том числе с тем, что с детства человек может заниматься не своим делом. «Врачей не там и не так привлекают», — убеждена Отрадинская.


Эксперт обратила внимание, что часть будущих медиков успевают заработать выгорание еще до получения диплома. А предотвратить это можно было бы, если бы еще в детстве родители провели для ребенка тестирование по направлениям карьеры, отметила она. 


Руководитель направления по развитию нейротехнологий Verbatoria Юлия Даванкова продолжила тему коллеги: «Самое страшное — попасть в руки медика который не любит свою профессию!»


Даванкова тоже говорила о важности выбора правильного пути в карьере. Она рассказала о новом методе в сфере диагностики нейропрофориентации. Процедура делается так: неинвазивный внешний датчик устанавливается на голову, в это время проводятся разные тесты, после чего вы получаете диагностику на 20 страниц о своем природном потенциале. Этот метод подходит и для детей, и для взрослых.

В перерыве форума прошел показ Театра моды E-Podium, на котором самые маленькие участники представили коллекцию детской одежды на тему «Мода как язык самовыражения личности и воспитания креативности».


Председатель экспертного совета по креативной экономике ассоциации «Деловой центр экономического развития СНГ» Анна Горчакова заявила, что часто слышит тезисы о том, что в стране нет своих тканей и кадров в сфере моды.


Поэтому она обратилась к предпринимателям и рассказала, что на базе рабочей группы начала собирать предложения по решению этих проблем. Горчакова также призвала компании в сфере моды к сотрудничеству и анонсировала большую грантовую поддержку, в том числе от государственных фондов.


Кроме того, на «Креативной экономике» выступили зарубежные участники: основатели компании HumanVista Institute из Германии Ирина Михайловская-Беха и ее коллега, врач-радиолог и остеопат Майкл Кальтефляйтер, а также продюсер креативного агентства из Белоруссии inStar Денис Жигунов. Эксперты из Германии призвали всех заботиться не просто о долголетии, но и о том, чтобы жизнь была наполнена смыслом, а также понимать, что важно и нужно конкретному человеку и обращать внимание на сигналы своего тела.


Организовал форум Совет депутатов муниципального округа Тверской в городе Москве при поддержке Комиссии ОП РФ по культуре и сохранению духовного наследия, а также Делового центра экономического развития СНГ.

