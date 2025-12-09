На форуме «Креативная экономика» Минпромторгу предложили поставить задачу компаниям продвигать семейные ценности как модный тренд

В Общественной палате России прошел форум «Креативная экономика: важен потенциал каждого». Его модератор, депутат Тверского района Москвы Айна Межиева предложила Минпромторгу поставить задачу российских компаниям по продвижению семейных ценностей как модного тренда.
Межиева рассказала, что в июле побывала на форуме «Сильные идеи для нового времени» с участием президента России Владимира Путина. Обратившись к посетителям мероприятия, среди которых были представители креативной индустрии, глава государства попросил помочь сделать семейные ценности модным трендом, вспомнила депутат.
«Я услышала буквально два слова в этом обращении: «модный» и «тренд». И меня заинтересовало: действительно, а как сделать что-либо модным трендом, а тем более семейные ценности?» — продолжила парламентарий.
Осенью на занятии со своими студентами по международному пиару Межиева попыталась найти примеры рекламных кампаний, где продвигаются семейные ценности. По ее словам, сейчас их практически нет.
«Мода — это инструмент и механизм, который делает что-то актуальным и современным. <...> Если бы мы поставили такую задачу, и, например, Минпромторг каким-то образом это тоже как механизм внедрил: что поддержку получают только те бренды, которые транслируют в своем ДНК или в культурном коде семейные ценности, раз мы хотим их сделать трендом», — предложила Межиева.
На «Креативной экономике» дистанционно присутствовал в том числе представитель Минпромторга — начальник Отдела отраслевого планирования и координации научно-технического развития ведомства Сергей Жабин. В начале мероприятия он приветствовал участников форума и сказал, что министерство готово содействовать предпринимателям.
Спикеры «Креативной экономики» обсуждали, как определить интеллектуальный и творческий потенциал детей для выбора подходящей и интересной карьеры, а также важность раскрытия возможностей взрослых, которые выгорели на работе и хотели бы сменить сферу деятельности. Потенциалом наделен каждый человек, просто его нужно найти и раскрыть, подчеркнула модератор форума Айна Межиева.
Эксперт в области социальной архитектуры Елена Отрадинская в своем выступлении затронула тему нехватки медиков в стране и связала ее в том числе с тем, что с детства человек может заниматься не своим делом. «Врачей не там и не так привлекают», — убеждена Отрадинская.
Эксперт обратила внимание, что часть будущих медиков успевают заработать выгорание еще до получения диплома. А предотвратить это можно было бы, если бы еще в детстве родители провели для ребенка тестирование по направлениям карьеры, отметила она.
Руководитель направления по развитию нейротехнологий Verbatoria Юлия Даванкова продолжила тему коллеги: «Самое страшное — попасть в руки медика который не любит свою профессию!»
Даванкова тоже говорила о важности выбора правильного пути в карьере. Она рассказала о новом методе в сфере диагностики — нейропрофориентации. Процедура делается так: неинвазивный внешний датчик устанавливается на голову, в это время проводятся разные тесты, после чего вы получаете диагностику на 20 страниц о своем природном потенциале. Этот метод подходит и для детей, и для взрослых.
В перерыве форума прошел показ Театра моды E-Podium, на котором самые маленькие участники представили коллекцию детской одежды на тему «Мода как язык самовыражения личности и воспитания креативности».
Председатель экспертного совета по креативной экономике ассоциации «Деловой центр экономического развития СНГ» Анна Горчакова заявила, что часто слышит тезисы о том, что в стране нет своих тканей и кадров в сфере моды.
Поэтому она обратилась к предпринимателям и рассказала, что на базе рабочей группы начала собирать предложения по решению этих проблем. Горчакова также призвала компании в сфере моды к сотрудничеству и анонсировала большую грантовую поддержку, в том числе от государственных фондов.
Кроме того, на «Креативной экономике» выступили зарубежные участники: основатели компании HumanVista Institute из Германии Ирина Михайловская-Беха и ее коллега, врач-радиолог и остеопат Майкл Кальтефляйтер, а также продюсер креативного агентства из Белоруссии inStar Денис Жигунов. Эксперты из Германии призвали всех заботиться не просто о долголетии, но и о том, чтобы жизнь была наполнена смыслом, а также понимать, что важно и нужно конкретному человеку и обращать внимание на сигналы своего тела.
Организовал форум Совет депутатов муниципального округа Тверской в городе Москве при поддержке Комиссии ОП РФ по культуре и сохранению духовного наследия, а также Делового центра экономического развития СНГ.