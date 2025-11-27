В МВД рассказали, как приложение «Амина» позволит сделать Москву еще безопаснее

С 1 сентября в Москве и Подмосковье трудовые мигранты из безвизовых стран должны использовать приложение «Амина». С его помощью правоохранители получают данные о местонахождении иностранцев. Временно исполняющий обязанности начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве Игорь Дудник заявил, что благодаря сервису миграционный учет в столичном регионе становится проще и прозрачнее. Инициативу приветствовали в профсоюзе трудящихся-мигрантов. По оценкам профсоюза, только за первые полтора месяца работы сервис скачали до двух миллионов пользователей.





В МВД объяснили, как регистрироваться в сервисе, и рассказали о пользе приложения





С помощью «Амины» трудовые мигранты сообщают о местонахождении для сна и отдыха, а также об их смене. Приложение обязаны установить приезжающие в столицу и Московскую область граждане Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении, Казахстана, Грузии, Азербайджана, Молдовы и Украины.





Установить сервис можно самостоятельно. Для авторизации нужна будет действующая карта иностранного гражданина. Если возникнут сложности — в многофункциональном миграционном центре «Сахарово» организована помощь в подключении к «Амине». Также можно обратиться за помощью на горячую линию: +7 (499) 530-56-88.





Игорь Дудник подчеркнул, что главная цель использования сервиса — повышение безопасности в городе.





«Приложение позволяет нам получать оперативную информацию о местонахождении трудовых мигрантов, прибывающих в Москву и Московскую область. Передача данных о геолокации способствует усилению контроля за безопасностью и профилактике правонарушений со стороны недобросовестных иностранных граждан», — цитирует его пресс-служба МВД.





Отказаться от установки приложения или доступа к личным данным, необходимым для регистрации, нельзя. Если приезжий захочет удалить приложение после регистрации или купит себе второй телефон, чтобы не пользоваться другим устройством, на котором есть «Амина», его смогут вычислить, утверждает Дудник.





Если не выполнять условия системы мониторинга, иностранца внесут в Реестр контролируемых лиц, предупредили в МВД.





О работе «Амины» рассказали в профсоюзе трудящихся-мигрантов





Председатель центрального комитета профсоюза трудящихся-мигрантов Ренат Каримов говорит, что сервис отчасти упростил пребывание иностранцев в стране.





По его словам, ранее мигранты сталкивались с трудностями, в том числе из-за собственников жилья, которые неохотно регистрировали иностранных жильцов. Теперь в рамках эксперимента принимающую сторону исключили из системы миграционного учета, пояснил Каримов.





«Давно очень мигранты критиковали предыдущую систему миграционного учета, потому что многие были наказаны за то, что ненадлежащим образом оформляли свое пребывание в Российской Федерации. Но это зависело не [только] от самих мигрантов, а от принимающей стороны. Принимающая сторона — это, как правило, собственники жилого помещения, которые сдают в наем свою квартиру, комнату иностранному гражданину», — пояснил Daily Storm эксперт.





Таким образом, разрешение на проживание в каком-то месте зависело от собственника жилья, принимающей стороны.





«Они очень это делали неохотно и сейчас на территории России, за исключением столичного региона, где проводят эксперимент, они также неохотно регистрируют своих жильцов, исходя из собственных соображений», — посетовал глава ЦК профсоюза трудящихся-мигрантов.





«Для того чтобы исключить принимающую сторону из процедуры миграционного учета, какие-то светлые головы разработали «Амину» и внедрили ее», — продолжил собеседник.





Порог, о который спотыкались многие мигранты, — принимающая сторона — удален из процесса оформления документов для пребывания в России. «Теперь люди будут охотно заявлять, где они проживают, потому что скрывать им особенно нечего. И в результате мы думаем, что 100% всех, кто будет приезжать на работу в Московский регион, будут зарегистрированы посредством «Амины» и у МВД появится возможность контролировать их», — считает Ренат Каримов.





Каримов отмечает, что в первое время сервис работал неидеально, были перебои в определении местоположения. По оценкам профсоюза, только за первые полтора месяца работы приложения «Амина» в Москве и Московской области в нем смогли зарегистрироваться около двух миллионов пользователей.





«Мы очень надеемся на такой результат — в Московском регионе не будет нелегальных мигрантов, потому что мигранты все приезжают сюда с добрыми намерениями, с тем чтобы соблюдать российское законодательство», — заключил Ренат Каримов.