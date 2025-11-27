Консервативная привычка выпивать у пожилых: неожиданную причину высокого уровня потребления спиртного назвали власти Еврейской АО

В Еврейской автономной области алкоголь пьют свыше чем в два раза больше, нежели в среднем по стране. Об этом в ноябре писали СМИ со ссылкой на данные Минздрава. Власти региона в числе главных причин назвали неожиданную — пристрастие к алкоголю у пожилых.





Среди основных причин высокого уровня выпивки спиртного — отток молодежи и активного населения в центральные города страны. «Оставшееся население часто имеет более старший возраст и консервативные привычки, включая приверженность к алкоголю», — сообщили Daily Storm в депздраве региона, ссылаясь на информацию от главного внештатного специалиста — психиатра-нарколога.





Остальные важные причины — более ожидаемые: финансовая нестабильность,

невысокие зарплаты. Также сюда добавили «ограниченные возможности для высокодоходной занятости, вызывающие чувство неуверенности и сниженную социальную активность», «особенно для жителей отдаленных населенных пунктов».





Кроме того, способствуют высокому уровню выпитого климатические условия в автономной области.





В этом регионе даже медициеских специалистов первичного звена (медсестер и фельдшеров) учат осматривать и «мотивационно консультировать» пациентов с риском развития наркологических расстройств. Фельдшеры могут направить таких больных к врачу — психиатру-наркологу. Такие возможности входят в план мероприятий по противодействию вредным привычкам, который составил главный внештатный специалист вместе с депздравом региона.