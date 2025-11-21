Почему так много выпивают в Удмуртии? Власти республики в ответе отметили, что регион лидирует по «легальности алкорынка»

Удмуртия занимает четвертое место по употреблению спиртного в стране. Об этом на прошлой неделе сообщили СМИ со ссылкой на данные Минздрава России. Власти Удмуртии в ответ на вопрос, почему их регион находится в числе самых пьющих субъектов страны, отметили, что их регион лидирует по «легальности алкорынка».





В среднем по России количество выпитого алкоголя в октябре стало рекордно низким за последние 26 лет и составило 7,74 литра на человека. Об этом написали «Ведомости», ссылаясь на Минздрав.





Лидером антирейтинга по уровню выпитого в январе — октябре 2025 года в годовом исчислении стал Ненецкий автономный округ. Здесь алкоголь пьют более чем в два раза больше, чем в среднем по стране: 20 литров в год на человека. На втором месте — Еврейская АО (15 литров), на третьем — Чукотка (13 литров).





Удмуртия вместе с Хакасией заняла 4-е место — употребление спиртного в этих республиках выросло на четверть.





Daily Storm поинтересовался у властей Удмуртии, с чем могут быть связаны такие показатели по сравнению со средним значением по России и какие программы ведутся для снижения употребления алкоголя.





«Министерство считает некорректной причинно-следственную связь в озвученных вами цифрах и количестве потребляющих алкоголь. Удмуртская Республика удерживает лидирующие позиции среди регионов России по легальности алкогольного рынка», — сообщили в Министерстве промышленности и торговли республики.





У ведомства есть полномочия по контролю продажи алкоголя, но «в части регулирования употребления алкогольной продукции функций не имеется», говорится в ответе.





В Минпромторге Удмуртии добавили, что в 2025 году было проведено 48 контрольно-надзорных мероприятий и 49 профилактических мероприятий в 1,7 тысячи местах продажи алкоголя. Ведомство рассмотрело 119 материалов дел о нарушении правил продажи спиртного.





18 ноября в Минздраве Хакасии объяснили Daily Storm, почему регион лидирует по уровню употребления спиртного. Все дело в большом количестве магазинов с алкоголем, считают власти региона, находящегося на четвертом месте в стране по количеству выпитого спиртного.