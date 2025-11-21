Ночь видеоигр пройдет в столице в рамках Московской недели видеоигр

Ночь видеоигр пройдет 29 и 30 ноября на площадке VK Play Арена. Мероприятие станет одним из главных событий Московской международной недели видеоигр, рассказали организаторы.





На одну ночь площадка перевоплотится в современный компьютерный клуб с интерактивными зонами, объединяющий онлайн и офлайн форматы развлечений. Основное событие вечера — игровой турнир, который будет проходить в специально отведенной зоне. Здесь участники смогут сразиться один на один, демонстрируя свои навыки и умения. Также гости смогут воспользоваться зоной для «свободной» игры, где будут доступны современные ПК и популярные игровые дисциплины.





Для поклонников игр 80-х и 90-х годов будет организована ретрозона с классическими игровыми автоматами. Здесь можно не только вспомнить любимые игры, но и поиграть в них. Кроме того, для жителей и гостей столицы будет доступна косплей-гримерка — специальное пространство, где можно погрузиться в атмосферу любимой игры и примерить образ своего героя.





На Ночи видеоигр выступит Dosia, чемпион мира по CS и известный стример.





Одним из ключевых элементов мероприятия станет танцевальное шоу Just Dance. Главным музыкальным хедлайнером вечера выступит Dj Smash, обладатель премий Муз-ТВ, «Золотой граммофон», MTV Russia Music Awards и других наград. Гостей также ожидает выступление Tony Watkins Band, рок-группы, фронтменом которой является Тони Уоткинс, глава компании Astrum Entertainment.





Вход на мероприятие свободный для всех, кто зарегистрировался заранее на сайте Недели видеоигр. Первая Московская международная неделя видеоигр проводится Агентством креативных индустрий Москвы совместно с Департаментом культуры города. Основные задачи мероприятия — показать российские игровые разработки, продемонстрировать столичную инфраструктуру для развития видеоигровой индустрии и укрепить позиции московских студий на международном рынке.