Доллар рухнул ниже 79 рублей на внебиржевых торгах на фоне новостей о мире на Украине

Курс доллара США на внебиржевых торгах в пятницу, 21 ноября, впервые с конца октября опустился ниже отметки 79 рублей, достигнув минимального значения — 78,71 рубля. Данные о снижении котировок приводит финансовый портал Investing.





Укрепление российской национальной валюты, как и рост котировок акций российских компаний, аналитики связывают с растущими ожиданиями рынка относительно продвижения плана урегулирования украинского конфликта. Согласно публикациям в СМИ, частью этого плана может стать постепенная отмена санкционных ограничений в отношении России.





Агентство Reuters отмечает, что рубль получает поддержку благодаря фундаментальным факторам, таким как «реальные денежные потоки», включая валютные интервенции Центрального банка и продажи экспортной выручки, а также предстоящие налоговые выплаты, которые состоятся через неделю.





Официальный курс доллара, установленный Банком России на 21 ноября, составил 80,73 рубля.





Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп одобрил план из 28 пунктов по установлению мира между Россией и Украиной. Что входит в план, читайте в материале Daily Storm.