В Росавиации заявили о готовности закрытых после начала СВО аэропортов возобновить работу

Российские аэропорты, закрытые с 2022 года, готовы к возобновлению работы. Об этом журналистам заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров.





Однако решение о их открытии принимает не Росавиация. Основной приоритет — обеспечение безопасности полетов, отметил Ядров.





«У нас все аэропорты готовы к открытию. Мы всегда находимся в диалоге с главным ведомством (Минобороны), которое принимает решение об открытии с учетом всех факторов, так как единственный приоритет — обеспечение безопасности полетов», — сказал он.





Росавиация начинает процедуру официального открытия аэропорта для регулярных гражданских рейсов только после получения положительного решения, отметил глава ведомства.





Напомним, в сентябре этого года аэропорт Краснодара, который был закрыт после начала СВО, возобновил свою работу.