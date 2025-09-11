Закрытый после начала СВО аэропорт Краснодара возобновил работу

Аэропорт Краснодара, который был закрыт после начала СВО, возобновил свою работу. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта.





«Краснодарский аэропорт с 09:00 мск 11 сентября открыт для обслуживания рейсов», — говорится в публикации.





Вопросы безопасности полетов были проработаны межведомственной группой, созданной на базе Росавиации. Специалисты Госкорпорации по организации воздушного движения также подтвердили возможность выполнения полетов в Краснодар.





С конца февраля 2022 года воздушная гавань не принимала и не отправляла самолеты по соображениям безопасности. На протяжении всего этого времени аэропорт поддерживал высокий уровень готовности к возобновлению работы. В частности, там сформирован квалифицированный штат сотрудников, которые прошли необходимую подготовку благодаря регулярным тренировкам и стажировкам в работающем аэропорту Сочи.





Оба терминала, аэродром и спецтехника находятся в полной готовности. Летом 2024 года в аэропорту была отремонтирована дополнительная рулежная дорожка, обновлены привокзальная площадь, фасады терминалов и улучшена навигация внутри них. Также была обновлена парковочная зона.





Росавиация уведомила российских авиаперевозчиков о параметрах работы аэропорта. Согласно выпущенному извещению, воздушная гавань готова к приему и отправке гражданских воздушных судов. Полеты могут выполняться ежедневно с 09:00 до 19:00 по московскому времени, начиная с 11 сентября. Интенсивность полетов ограничена пятью взлетно-посадочными операциями в час.





Ожидается, что первый регулярный рейс в Краснодар выполнит авиакомпания «Аэрофлот» из Москвы 17 сентября.