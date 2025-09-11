Росфинмониторинг внес Дмитрия Быкова в перечень террористов и экстремистов

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) внесла писателя Дмитрия Быкова* в перечень террористов и экстремистов, следует из данных сайта ведомства.





Соответствующая запись под номером 3465 появилась в реестре физических лиц с указанием персональных данных. Включение в список обязывает все финансовые учреждения России немедленно заморозить средства Быкова и прекратить его обслуживание.





Напомним, что против Быкова были возбуждены уголовные дела по статьям о дискредитации ВС РФ и неисполнении обязанностей иноагента. По версии следствия, в октябре 2023 года, находясь за границей, Быков опубликовал интервью с осуждением действий российских военных.





Также следствие установило, что Быков неоднократно публиковал материалы без обязательной маркировки о статусе иноагента. В июле 2025 года писатель был объявлен в международный розыск, а в августе того же года прокуратура передала материалы его дела в суд.





Ранее также стало известно, что писателя заочно арестовали в РФ.





*Признан Минюстом РФ иноагентом