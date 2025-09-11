Новости
Албания первая в мире создала «неподкупного ИИ-министра»
Албания стала первой страной в мире, создавшей министра на базе искусственного интеллекта. Об этом сообщает газета Politico.


В публикации говорится, что система под названием Diella будет выполнять функции «ИИ-министра», отвечающего за государственные закупки.


«Diella первый член правительства, которого не существует физически, но он виртуально сделан на базе ИИ», — рассказал премьер-министр Эди Рама.


Основной целью внедрения технологии является создание «на 100% неподкупной» системы госзакупок, где решения по тендерам будут приниматься алгоритмами без человеческого вмешательства. ИИ-модель интегрирована в государственную цифровую платформу e-Albania, предоставляющую доступ к большинству государственных услуг.


Албания ранее уже применяла искусственный интеллект в различных сферах, включая контроль за незаконной застройкой и обнаружение наркопроизводства.

#искусственный интеллект #министр #албания
