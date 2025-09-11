Онищенко: Введение сухого закона нужно начинать с отдельных регионов

Заместитель президента Российской академии образования, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает, что введение сухого закона на всю Россию нереалистично и неисполнимо. Начать вводить ограничения следует с отдельных регионов, убежден он. Ранее общественная организация «Отцы рядом» предложила ввести полный сухой закон в стране на время проведения СВО.





В организации призвали запретить продажу алкоголя в российских магазинах, ресторанах и барах в течение всего времени, пока будет продолжаться специальная военная операция. Такое предложение «Отцы рядом» направили премьер-министру Михаилу Мишустину.





Общественники убеждены, что спецоперация требует «максимальной мобилизации всех ресурсов общества, включая нравственные, духовные и физические силы граждан». А алкоголь снижает дисциплину, ответственность и негативно влияет на боеспособность военных и трудовую активность граждан, пояснили в организации.





Геннадий Онищенко положительно оценил предложение об ограничении продажи спиртных напитков. Это пойдет на пользу здоровью людей, подчеркнул он.





Экс-глава Роспотребнадзора напомнил, что строгие ограничения на алкоголь уже действуют в Чечне и Ингушетии. У властей каждого региона есть полномочия, чтобы ввести такие меры, обратил внимание эксперт.





«Это компетенция региональных властей. Хотят этим заниматься (ограничить продажу алкоголя. — Примеч. Daily Storm) — они это не говорят, а делают! <...> А так можно на федеральном уровне громыхать призывами… Ни у одного муниципалитета нет никаких ограничений, чтобы этого не делать!» — сказал Daily Storm Онищенко.





Экс-глава Роспотребнадзора также поддержал введенный в марте главой Вологодской области частичный запрет на продажу спиртных напитков в регионе. Их можно купить в будние дни только с 12:00 до 14:00. Запрет на продажу также действует в отдельные даты, например, День студенчества (25 января) и Всероссийский день трезвости (11 сентября).





По всей России ввести запрет не получится — нужно, чтобы к этому были готовы жители или власти региона, убежден эксперт.





«Но во всех регионах нет готовности или власти или общества [к введению сухого закона], — подчеркнул Геннадий Онищенко. — Просто произнести лозунг, написать в законе и запретить [не получится]. Вот в Вологодской области власть пришла и начала давить».





«Давайте в регионах начнем! Вот в Чечне запрет действует уже более 10 лет, и ничего — ни бунта нет, ничего! Да, там остается кто-то, кто все равно пьет, и там даже и алкоголиков можно найти, но там жители не так пьют [как в других регионах страны]. Там мощный фактор — религия, которая осуждает употребление алкоголя, но не только это [влияет на действие запрета]», — заключил экс-глава Роспотребнадзора.