Мать опознала тело убитого в Испании российского летчика-перебежчика Кузьминова

Мать убитого российского летчика Максима Кузьминова, угнавшего в августе 2023 года вертолет Ми-8 на Украину, опознала тело сына. Об этом стало известно RT.





«Она связывалась со своими родственниками. Плакала и рассказывала, как опознавала сына, и жаловалась, что испанские власти не отдают ей тело для похорон», — рассказал источник.





Напомним, в августе 2023-го 28-летний командир вертолета угнал Ми-8, на борту которого находились еще два члена экипажа — бортмеханик и штурман, не знавшие о планах побега. При захвате украинскими силовиками они оказали сопротивление и были убиты. Позднее они были посмертно награждены орденами Мужества.





Сам Кузьминов получил за угон вертолета 500 тысяч долларов, гарантии безопасности и новые документы для себя и матери, которую помогли вывезти на Украину. В феврале 2024 года Кузьминова нашли мертвым в испанском городке Вильяхойоса.





Зарубежные СМИ писали, что Кузьминов вел в этой стране «нескромную жизнь». Он посещал бары, популярные среди россиян и украинцев, прожигая предоставленные Киевом 500 тысяч долларов. Кузьминов ездил по городу Вильяхойоса на черном Mercedes S-класса.