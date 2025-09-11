ФБР опубликовало фото предполагаемого убийцы активиста и соратника Трампа Чарли Кирка

Ведомство обратилось к общественности с просьбой помочь в опознании человека, который может быть причастен к убийству Кирка. На снимках запечатлен мужчина в кепке и солнцезащитных очках, одетый в черную толстовку с капюшоном и синие джинсы.





Напомним, американский активист консервативных взглядов и соратник Дональда Трампа Чарли Кирк умер после покушения на него в штате Юта. По словам очевидцев, пуля попала ему в шею.