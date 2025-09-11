Россиян предупредили о наказании за распространение игры Bridge Hunter, в которой можно уничтожить Крымский мост

Россиянам грозит ответственность за распространение запрещенной в России игры Bridge Hunter, в которой можно уничтожить Крымский мост. Об этом Daily Storm сообщили в Роскомнадзоре.





«Игра Bridge Hunter, представленная на платформе Steam, недоступна для пользователей из Российской Федерации. По состоянию на 10 сентября 2025 года ее приобретение и запуск невозможны вне зависимости от страны пользователя. В случае распространения игры на территории РФ проведут оценку на предмет соответствия требованиям российского законодательства и при наличии оснований примут меры реагирования», — рассказали в РКН.





На данный момент игра находится в разработке. Для российских аккаунтов Bridge Hunter отсутствует в Steam, а игроки из других стран могут только добавить ее в желаемое.





По сюжету, в игре нужно уничтожать российских бойцов на Крымском мосту. Разработчики заявили, что часть вырученных с продажи денег уйдет на нужды украинской армии.