Лукашенко заявил, что Россия готова выполнить договоренности с США по Украине

Россия готова выполнить договоренности с США относительно урегулирования российско-украинского конфликта. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.





Как передает БелТА, во время встречи с постоянным представителем при ООН Валентином Рыбаковым глава государства подчеркнул, что вопрос завершения противостояния теперь зависит от стран Европы и президента Украины Владимира Зеленского.





«То, что американцы говорили, россияне — я абсолютно уверен — готовы принимать это. Мы уже не единожды с президентом России обсуждали. Вопрос за европейцами и Зеленским», — заявил Лукашенко.





Он также отметил, что попытки европейских лидеров и украинского руководства добиться победы в конфликте не увенчаются успехом.