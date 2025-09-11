Новости
Новости
Лукашенко заявил, что Россия готова выполнить договоренности с США по Украине
Теперь завершение конфликта зависит от европейцев и Зеленского, добавил он undefined
Россия готова выполнить договоренности с США относительно урегулирования российско-украинского конфликта. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.


Как передает БелТА, во время встречи с постоянным представителем при ООН Валентином Рыбаковым глава государства подчеркнул, что вопрос завершения противостояния теперь зависит от стран Европы и президента Украины Владимира Зеленского.


«То, что американцы говорили, россияне я абсолютно уверен готовы принимать это. Мы уже не единожды с президентом России обсуждали. Вопрос за европейцами и Зеленским», — заявил Лукашенко.


Он также отметил, что попытки европейских лидеров и украинского руководства добиться победы в конфликте не увенчаются успехом.

